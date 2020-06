Seit Beginn des Jahres beteiligen sich die Premiumwanderwege Hauensteiner Schusterpfad und Pirmasenser Teufelspfad am Wettbewerb um den Titel Deutschlands schönster Wanderweg 2020. Noch bis zum 30. Juni kann dafür abgestimmt werden.

Die Fachzeitschrift Wandermagazin veranstaltet jährlich eine Publikumswahl zu den beliebtesten Wanderwegen. Auf die Nominierungsliste des Wandermagazins haben es in diesem Jahr der Hauensteiner Schusterpfad und der Pirmasenser Teufelspfad geschafft. Damit gehört die Wanderregion Südwestpfalz mit ihren Wegen zu den insgesamt 15 Nominierten der Kategorie Tages- und Halbtagestouren im deutschlandweiten Wandertourismus. Die Südwestpfalz repräsentiert mit ihren Wegen einerseits die eigene Region und tritt zudem stellvertretend für die gesamte Pfalz an.

Freier Blick über faszinierende Landschaft

„Wir wollen Deutschland zeigen, dass wir es sehr wohl mit bekannten Wanderregionen wie dem Schwarzwald und der Eifel aufnehmen können“, erklärt Isabel Urich, Geschäftsführerin der Südwestpfalz-Touristik. Sonja Spieß, Leiterin des Tourist-Info-Zentrums Pfälzerwald, Urlaubsregion Hauenstein, ergänzt: „Der Hauensteiner Schusterpfad ist einer der ersten zertifizierten Premiumwanderwege mit einer tollen Wegstrecke, abwechslungsreich, dichte Wälder, bizarre Felsformationen, viele Aussichtspunkte“. Eine begehbare Leiter beim Hühnerstein ermögliche den freien Blick über eine faszinierende Landschaft und nicht zu vergessen die PWV-Hütte Dicke Eiche zum Einkehren.

Hoffen auf Unterstützer

Auch in Pirmasens weiß man den Wert, den ein solcher Premiumwanderweg für die Stadt bringt, zu schätzen. „Wir möchten Deutschland die Stadt Pirmasens von einer ihrer schönsten Seite zeigen. Mit unserem neuen Premiumwanderweg Teufelspfad können wir das bestens“, sagt Eva Brödel vom Stadtmarketing Pirmasens. Der Teufelspfad habe selbst das Deutsche Wanderinstitut überzeugt. Mit einer hohen Bewertung von 74 Punkten sei die Strecke im Herbst 2019 als Premiumwanderweg ausgezeichnet worden. „Jetzt kommt es darauf an, dass auch die Pirmasenser erkennen, welches Potenzial in ihrer Wanderregion steckt und helfen, den Pirmasenser Teufelspfad nach vorne zu bringen“, hofft Eva Brödel auf viele Unterstützer.

Postalisch oder online abstimmen

Auch wenn nach einer Zwischenbilanz des Wandermagazins beide Wege noch eine Chance auf eine Top-Platzierung haben, stehe bereits fest, dass dies nur mit Hilfe der Bürger der gesamten Südwestpfalz möglich sei, so die Touristik-Fachleute. Dazu könne sowohl postalisch per Wahlkarte als auch online im Wahlstudio abgestimmt werden. Alle Informationen zum Wettbewerb, den Wegen und der Abstimmung wurden auf www.suedwestpfalz-touristik.de zusammengetragen und können bei den Geschäftsstellen der Südwestpfalz Touristik, des Stadtmarketing Pirmasens und im Tourist-Info-Zentrum Pfälzerwald der Urlaubsregion Hauenstein angefragt werden.