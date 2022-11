Vor einigen Jahren wäre Günter Eichmann noch Herbergsvater gewesen, heute lautet die nüchterne Bezeichnung „Betriebsleiter“. Doch es gibt Anlässe, bei denen man auch noch Herbergsvater sein kann.

Der Chef der Pirmasenser Jugendherberge zeigte sich am Donnerstag bei der Zertifizierung zum „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ nicht als kühler Manager, sondern vielmehr als leidenschaftlicher Gastgeber. Eben doch ein echter Herbergsvater.

In regelmäßigen Abständen nimmt die Südwestpfalz-Touristik Betriebe unter die Lupe, die sich gerne das Siegel des Deutschen Wanderverbandes an die Eingangstür kleben und damit darauf hinweisen möchten, dass man hier nicht nur gerne gesehener Gast ist, sondern auch darauf vertrauen kann, kompetente und freundliche Hilfe zu erhalten. 33 Betriebe dürfen sich bisher pfalzweit mit der Auszeichnung schmücken, davon neun in der Südwestpfalz. „Darauf sind wir sehr stolz“, freute sich Landrätin Susanne Ganster, die gemeinsam mit Oberbürgermeister Markus Zwick die Dokumente überbrachte, die die bereits bestehende Zertifizierung bis zum September 2025 verlängern.

OB Zwick: Stadt macht riesigen Entwicklungsschritt

„Heutzutage genügt es nicht mehr, ein paar Wanderkarten in der Schublade zu haben. Es kommt darauf an, den Gästen Tipps zu geben, ihre Fragen zu beantworten. Die persönliche Ansprache ist entscheidend“, sagte Ganster. Beim Thema Tourismus arbeite man eng mit dem Landkreis zusammen, betonte Zwick, der sich sicher war, dass Pirmasens mit der Jugendherberge einen riesigen Entwicklungsschritt gemacht habe. Diese habe sich von Anfang an das Ziel gesetzt, das Wandern zu fördern. Menschen wollten nicht nur eine Stadt besuchen, sondern eine Region erleben, dazu brauche es Partner.

„Wir leben das wirklich hier. Ich liebe die Pfalz und ihre Hüttenkultur“, war Günter Eichmann die Begeisterung für seinen Beruf anzumerken, als er die Zertifizierung entgegennahm. Insgesamt 23 Kernkriterien waren zu erfüllen, und die als Prüferin eingesetzte Eva Brödel vom Stadtmarketing hatte nichts auszusetzen. So versorgen die Mitarbeiter ihre Gäste gerne mit Tourenvorschlägen, informieren über das Wetter, bieten einen Reservierungsservice für die nächste Etappenunterkunft und Gepäcktransport an. Sogar ein Hol- und Bringservice zu Wanderwegen wird organisiert. Diese und viele weitere Leistungen sind garantiert und machen die Jugendherberge zu einem Qualitätsgastgeber mit Prädikat.