Die Hauptstraße in Hermersberg wird am Sonntag zur autofreien Festmeile. Dann dominieren Wanderschuhe das Straßenbild. Anlass ist der Wandertag der Verbandsgemeinde.

Schon die ersten drei Auflagen dieses Wanderevents waren ein Erfolg: Im Zwei-Jahres-Rhythmus füllten sich die Festmeilen stets bis auf den letzten Platz. „Das wird wieder eine tolle Veranstaltung“, prognostiziert der Erste Beigeordnete Dirk Palm. Die Ortsgemeinde und die teilnehmenden Vereine bieten streckentechnisch, kulinarisch und musikalisch ein vielfältiges Programm. Bis zu 2000 Wanderfreunde kamen bei den vergangenen Veranstaltungen zusammen.

„Wir haben wieder zwei Strecken im Angebot“, sagt Palm. Die Erlebnistour führt über zehn Kilometer und kann mit einem Abstecher zum Hermersberger Wasserhaus auf elf Kilometer verlängert werden. Die Familientour misst 5,8 Kilometer.

Die offiziellen Wanderstrecken sind „aktuell in einem guten Zustand“, freut sich der Beigeordnete. Ein wichtiger Fixpunkt ist der Fuchshof, der Bauernhof der Familie von Ulli Schnöder. Dort gibt es eine Raststation mit Einblicken in die Landwirtschaft, die besonders Familien schätzen. Alle Strecken passieren diesen Bereich. Die Bewirtung übernimmt der Hohldrehverein (HDV). Der Verein Dorfkind organisiert die beliebte Wiesen-Rallye mit Aufgaben zum Entdecken. Teilnehmerkarten sind beim Verein erhältlich; gestartet wird am Parkplatz am Friedhof (Ortsausgang Richtung Höheinöd).

Treffpunkt für alle – auch für Nicht-Wanderer – ist die Festmeile in der Ortsmitte. Die MoosIX spielen ab 11 Uhr zum Frühschoppen. Ab 14.30 Uhr unterhalten Michael Zobeley und Dieter Geißinger die Gäste mit Gitarre und Gesang.

Für die Festmeile wird die Hauptstraße zwischen Turnstraße und Bahnhofstraße von 8 bis 20 Uhr für den Verkehr gesperrt. Ab 9 Uhr starten offiziell die Wanderungen. In den vergangenen Jahren kamen jedoch viele Gäste bereits zu Fuß aus den umliegenden Gemeinden. „Genau das wünschen wir uns auch dieses Jahr wieder, egal aus welcher Richtung die Gäste kommen“, sagt Palm. Für Anreisende mit dem Auto sind Parkplätze ausgeschildert.