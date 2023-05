Zumindest in kirchlichen Kreisen gehört er zu den bekanntesten Pirmasensern: Paul Josef Nardini, der im 19. Jahrhundert als Seelsorger in der Stadt wirkte. Die Katholiken erinnern an den Geistlichen am Wochenende mit einem Wallfahrtstag.

Am Samstag, 13. Mai, richtet das katholische Pfarramt St. Pirmin den Nardini-Wallfahrtstag aus, der sich als Gedenktag an den Seligen Paul Josef Nardini etabliert hat. Neben Angeboten und Aktionen auf der Festmeile, bei der sich viele kirchliche und soziale Einrichtungen präsentieren, gibt es in diesem Jahr wieder den Nardiniwein, dessen Verkaufserlös einem guten Zweck zugutekommt.

Der Wallfahrtstag findet zum Gedenken an den Gründer des Ordens der Mallersdorfer Schwestern, Paul Josef Nardini statt, der als Pfarrer Mitte des 19. Jahrhunderts zehn Jahre in Pirmasens gewirkt und sich hier auf vielfältige Art und Weise sozial engagiert hat. Das erklärt der Dekan der katholischen Kirchengemeinde, Johannes Pioth, als Initiator des Wallfahrtstages. Im Jahr 2010 hatte Pioth den Gedenktag ins Leben gerufen und rechnet bei der nun 13. Auflage mit bis zu 400 Besuchern. „Vor der Pandemie wurde der Gedenktag bereits gut angenommen, während Corona mussten wir uns natürlich auf das beschränken, was möglich war. Nun sind wir froh, dass wir dieses Jahr ohne Einschränkungen feiern können und damit sicher an Vor-Corona-Zeiten anknüpfen können“, so Pioth.

Erstmals Nachtwanderung

Mit der „Spirituellen Nacht“, einer Nachtwanderung durch Pirmasens, bei der auf den Spuren des Seligen gewandelt wird, startet der Nardini Wallfahrtstag bereits am Freitag um circa 22 Uhr. Laut Pioth richtet sich die Nachtwanderung vornehmlich an junge Menschen ab 16 Jahren. „Der eigentliche Gedenktag beginnt dann am nächsten Morgen um 10 Uhr mit einer Messe, bei der Jörg Rubeck, Pfarrer und Dekan aus Germersheim, dem Geburtsort Nardinis, predigt“, kündigt Pioth weiter an. Anschließend beginne die Feier auf dem Festgelände neben der Pirminiuskirche in der Klosterstraße, unter anderem mit der Blaskapelle Birkenhördt, biblischen Geschichten und einem Impuls der Kinder aus der Kita St. Josef. Enden wird der Wallfahrtstag laut Dekan Pioth gegen 16 Uhr mit einer feierlichen Vesper in der Kapelle des Nardinihauses, wo sich das Grab Paul Josef Nardinis befindet.

Nardini-Wein aus der Südpfalz

„Wie gewohnt, werden sich auch in diesem Jahr zahlreiche Institutionen und Einrichtungen rund um die Kirche präsentieren, von ihrer Arbeit berichten und ein buntes Angebot für Familien auf die Beine stellen“, so der katholische Dekan. Zu den Teilnehmern gehörten etwa die katholische Familienbildungsstätte, der Klosterhof, das Caritas-Zentrum oder auch die Kolpinggruppe Dahn/Pirmasens. „In diesem Jahr freuen wir uns zudem, dass das Weingut Wambsganss aus Landau-Mörzheim den Nardini-Wallfahrtswein bereitstellen wird, der bei der Veranstaltung zu einem Preis von sieben Euro pro Flasche verkauft wird und dessen Erlös der rumänischen Niederlassung der Mallersdorfer Schwestern zugutekommt“, erklärt Dekan Pioth. Präsentieren wird sich das Pfälzer Weingut mit einem Rivaner und einem Spätburgunder Weißherbst, je in der 0,75-Literflasche. Kulinarisch abgerundet werde die Festivität durch weitere Speisen und Getränke, Kaffee und Kuchen sowie dem Mallersdorfer Bier vom Fass und dem Nardinibrot.