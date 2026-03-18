Auf einer der am stärksten befahrenen Kreuzungen der Stadt wird es über Sommer eine Großbaustelle geben. Am Landauer Tor ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Es sind gleich drei Einzelprojekte von Stadt und Stadtwerken, die in diesem Sommer zu einer Großbaustelle kombiniert werden – und zusammen kommen sie auf eine Investitionssumme von knapp 700.000 Euro. Was ist konkret geplant?

Projekt 1:

Im vergangenen Jahr haben die Stadtwerke vom Alten Friedhof bis zum Landauer Tor in der Friedhofstraße mit der Modernisierung von Gas-, Wasser- und Fernwärmeleitungen begonnen. Diese Tiefbaumaßnahme wird in diesem Frühjahr/Sommer fortgesetzt, indem ab Mai die Versorgungsleitungen auf der Walhalla-Kreuzung erneuert werden. 400.000 Euro investieren die Stadtwerke in das Projekt, das am Landauer Tor bis September für Verkehrseinschränkungen sorgen wird, wenn die Leitungserneuerung über die Kreuzung hinweg erfolgt.

Projekt 2:

Wenn die Stadtwerke ihre Bauarbeiten beendet haben, nutzt die Stadt die Gelegenheit, um die Fahrbahnen im Kreuzungsbereich zu sanieren. Ausgeführt werden die Asphaltarbeiten von der Baufirma Peter Gross Infra GmbH über die sogenannten Jahresvertragsarbeiten. Sie enthalten für 1,38 Millionen Euro ein ganzes Paket an Straßenerneuerungen, darunter für 75.000 Euro auch die Walhalla-Kreuzung. Während der Asphaltarbeiten, die am Ende der Gesamtmaßnahmen Ende August/Anfang September stehen, muss die Kreuzung teilweise gesperrt werden.

Projekt 3:

Nachdem es ohnehin zu Verkehrseinschränkungen und Sperrungen am Landauer Tor kommen wird, hat sich die Stadt mit einem dritten Projekt eingeklinkt: Wenige Meter unterhalb der Walhalla-Kreuzung in der Schäferstraße muss die alte Schilderbrücke am Edeka-Markt dringend ausgetauscht werden. Dafür muss die Schäferstraße an dieser Stelle auch teilweise gesperrt werden, weil die bestehende Schilderbrücke samt integrierter Ampel abgerissen und neu aufgebaut werden muss.

Im Sommer wird die Schilderbrücke in der Schäferstraße ausgetauscht, gleichzeitig werden auf der Walhalla-Kreuzung am Landauer Tor Versorgungsleitungen erneuert und eine neue Straßendecke aufgebracht. Für die Autofahrer bedeutet das über mehrere Wochen Behinderungen und Sperrungen. Foto: Guido Glöckner

Weil Teile der tragenden Metallkonstruktion irreparable Korrosionsschäden aufweisen, war eine Sanierung der Schilderbrücke nicht mehr wirtschaftlich. Stattdessen sind Abriss und Neubau günstiger, verschlingen aber am Ende doch 200.000 Euro. Weil die Schäferstraße eine Landesstraße ist, sind die Baukosten vom Land beziehungsweise dem Landesbetrieb Mobilität zu tragen – durchgeführt werden sie von der Stadt, beziehungsweise von den von ihr beauftragten Baufirmen. Mit dem Landesbetrieb sind das Projekt und seine Finanzierung abgeklärt, sodass es umgesetzt werden kann.

In einem ersten Schritt wird die alte Schilderbrücke mit den Wegweisern und der Ampel abgerissen, ebenso die Verkehrsinsel in der Mitte der Fahrbahn und das darunter liegende Fundament. In einem zweiten Schritt wird ein neues Fundament gelegt und die neue Schilderbrücke aufgebaut, neue Ampeln werden integriert und vier neue Wegweiser aufgehängt. Im dritten und letzten Schritt werden Mittelinsel und Gehweg wieder aufgebaut, wobei für eine barrierefreie Straßenquerung für Rollstuhlfahrer und Sehbehinderte gesorgt wird.

Die Schilderbrücke über der an dieser Stelle zweispurigen Schäferstraße ist rund sieben Meter hoch und 10,5 Meter breit. Die montierten Wegweiser sind 1,30 Meter hoch und zwischen 1,70 und 2,40 Meter breit. Die Schilderbrücken-Erneuerung soll in den Sommerferien erfolgen, weil in diesem Zeitraum eine geringere Verkehrsbelastung vorhanden ist und die Beeinträchtigungen geringer ausfallen.

Momentan stimmen Stadtwerke, Tiefbauamt und Straßenverkehrsbehörde den Bauablauf, die Zeiten und ein Verkehrskonzept für die Bauphase zwischen Mai und September ab. Aber schon jetzt ist klar, teilt die Stadtverwaltung mit, dass zeitweise Sperrungen der betroffenen Straßen rund um die Walhalla-Kreuzung – Schäferstraße, Landauer Straße, Friedhofstraße und Kaiserstraße – nicht zu vermeiden sind. Wenn das Verkehrskonzept steht, informieren Stadt und Stadtwerke über die Auswirkungen, die auf die Autofahrer zukommen.