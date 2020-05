Im Walhalla-Kinocenter, dem einzigen verbliebenen Pirmasenser Lichtspielhaus, heißt es ab 28. Mai „Vorhang auf, Film ab!“. Zehn Wochen war der Spielbetrieb unterbrochen. Das Schutz- und Hygienekonzept von Betreiber Theodor Sieber für Publikum und Mitarbeiter, das nach Angaben der Stadtverwaltung mit dem zuständigen Gesundheitsamt abgesprochen wurde, sieht unter anderem die drastische Reduzierung der Sitzplatzkapazitäten vor. Zur Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 Metern wird in den Sälen jede zweite Reihe gesperrt. Normalerweise bieten die fünf Kinos Platz für insgesamt 664 Besucher; durch die aktuellen Regelungen stehen jetzt maximal noch rund 180 Plätze zur Verfügung.

Kontaktdaten auf Tickets vermerken

Um Warteschlagen zu vermeiden, können Kino-Besucher ihre Billets per Internet kaufen. Kunden sind angehalten, die Online-Tickets auszudrucken und darauf ihre Kontaktdaten zu vermerken. Bei der Einlass-Kontrolle werden die Dokumente eingesammelt. Um Begegnungen im Gebäude zu vermeiden, haben die Betreiber angekündigt, dass die Vorstellungen in den einzelnen Sälen vorübergehend zeitversetzt beginnen. Auch im Walhalla-Kinocenter gilt laut Stadtverwaltung eine allgemeine Maskenpflicht. Besucher dürfen die Mund-Nasen-Bedeckung erst auf ihrem Sitzplatz abnehmen. Der umfangreiche Hygieneplan sieht neben der Erhöhung der Reinigungsintervalle für die Gäste Möglichkeiten zur Händedesinfektion am Eingang und in den Sanitäranlagen vor.