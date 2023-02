Nach der Kündigung der Pacht auf der Burg Lemberg wurde Volker Pahle auch das Pachtverhältnis im Waldhaus Starkenbrunnen gekündigt. Michael Daub vom Vorstand des Pirmasenser Pfälzerwaldvereins Starkenbrunnen bestätigte auf Anfrage die Kündigung. Pahle werde bis Mitte März die Räumlichkeiten am Starkenbrunnen verlassen, so Daub. Als Grund für die Kündigung nannte Daub die wirtschaftliche Entwicklung im Gastgewerbe. Das Pachtverhältnis habe sich leider nicht so wie erwartet entwickelt, so Daub. Der Vorstandssprecher betonte, dass der Verein mit Pahle einvernehmlich auseinander gehe und der Verein dem Pächter für seine weitere Zukunft viel Erfolg wünsche.

Nach Pahles Weggang wird das Waldhaus einige Zeit leerstehen. Der Verein müsse kleinere Investitionen tätigen und im Anschluss schnellstmöglich einen neuen Pächter suchen. Die Ausschreibung will der Pfälzerwaldverein (PWV) breit gefächert bewerben, kündigte Daub an.

Pahle hatte die Burgschänke Lemberg von der Gemeinde gepachtet und im Frühjahr 2022 noch das Waldhaus Starkenbrunnen vom PWV dazu gepachtet. Nach der Pacht der beiden Häuser war die Burgschänke öfter geschlossen, teilweise sogar über sechs Wochen lang. Nach der Ankündigung Pahles, die Burgschänke den ganzen Winter über nicht zu öffnen, kündigte die Gemeinde das Pachtverhältnis. Pahle war vor Lemberg vier Jahre lang Pächter am Neudahner Weiher.