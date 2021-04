Der Waldfriedhof wird in den kommenden Jahren kräftig schrumpfen. Der Stadtrat genehmigte am Montag einstimmig die Verkleinerung und Umgestaltung des Areals, um es der geänderten Bestattungskultur und der gesunkenen Einwohneranzahl anzupassen.

Wie mehrfach berichtet, soll der Bereich Fumbach in den kommenden Jahren komplett aufgegeben werden. Vorhandene Gräber laufen aus. Ehepartner können zwar noch dazu beerdigt werden. Ansonsten wird es in Bereich Fumbach keine neuen Bestattungen mehr geben. Stattdessen sollen andere Flächen in der Mitte des Friedhofs stärker belegt werden.

Außerdem will André Jankwitz, Leiter des Garten- und Friedhofsamtes, neue Bestattungsformen wie Memorialgärten oder Gemeinschaftsgräber anbieten. Zudem soll im Bereich Haseneck ein noch nicht genutzter Wald mit jungen Eichen und Buchen für Baumbestattungen neu erschlossen werden. Der jetzige Bereich für Baumbestattungen leidet unter dem Borkenkäferbefall. Die Bäume für Bestattungen werden dort knapp.

Das Zukunftskonzept Waldfriedhof beinhaltet auch eine stärkere Regulierung der Autos im Friedhof, die aus den Ruhebereichen in der Mitte verdrängt werden sollen.