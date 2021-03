Der Waldfriedhof schrumpft. In 25 Jahren wird er um rund ein Drittel kleiner sein, da immer mehr Pirmasenser Urnengräber wünschen.

Es finden weniger Bestattungen auf dem Waldfriedhof statt. Der Bereich Fumbach soll langfristig komplett wegfallen. Der Hauptausschuss nahm das Zukunftskonzept für den Waldfriedhof am Montag einstimmig an. Danach werden neben der Fumbach Randbereiche in Hanglagen aufgegeben. Erweitert wird hingegen das muslimische Gräberfeld. Diese Bevölkerungsgruppe bevorzugt Erdbestattungen und verzichtet laut Gartenbauamtsleiter André Jankwitz zunehmend darauf, sich in der einstigen Heimat beerdigen zu lassen. Der Bereich Haseneck soll erweitert werden, dorthin, wo jetzt noch Wald steht: Dem Baumgräberfeld, in dem viele Fichten stehen, kommen die Bäume wegen des Klimawandels abhanden. Jankwitz berichtete im Hauptausschuss, dass viele Fichten absterben. Deshalb soll auf ein Waldstück mit vielen jungen Eichen ausgewichen werden, wo die Beerdigten noch lange unter Bäumen ruhen können.

Im Ausschuss war nur Zustimmung zum Konzept des Gartenbauamtsleiters zu hören. Stefanie Eyrisch (CDU) lobte die vielfältige Bestattungskultur, die künftig auf dem Waldfriedhof möglich sein wird. Unter anderem sollen Gemeinschaftsgräber und Memorialgärten angelegt werden. „Sterben ist heute so individuell wie das Leben“, meinte Eyrisch, die beim Waldfriedhof die steigende Nachfrage nach unterschiedlichen Bestattungsformen befriedigt sieht.

Die Verkleinerung wird allerdings lange Jahre brauchen. In der Fumbach finden sich Gräber, für die Ehepartner noch einen Anspruch auf die eigene Bestattung haben. Jankwitz rechnet damit, dass Teile der Fumbach erst in 25 Jahren wieder renaturiert werden, zumal die Liegezeit für vorhandene Gräber verlängert werden könnte.