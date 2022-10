Vor dem Feiertag Allerheiligen, 1. November, hat das Garten- und Friedhofsamt die Einfahrtszeiten auf dem Pirmasenser Waldfriedhof verlängert, um die Pflegearbeiten an den Gräbern zu gewährleisten. Am Donnerstag, Freitag und Montag, 27., 28. und 31. Oktober, sind kostenpflichtige Einfahrten auf den Hauptwegen des Waldfriedhofs bis 17.30 Uhr möglich. Ausfahrten sind an diesen Tagen bis 18 Uhr möglich. Am Samstag, 29. Oktober, ist die Einfahrt von 8.30 bis 11.30 Uhr und die Ausfahrt bis 12 Uhr möglich. Das Garten- und Friedhofsamt weist darauf hin, dass Einfahrten nur außerhalb von Beisetzungen gestattet sind. Am Dienstag, 1. November (Allerheiligen), ist der Waldfriedhof für Einfahrten geschlossen. Auf den Friedhöfen der Ortsbezirke sind keine Einfahrten möglich. Das Garten- und Friedhofsamt bittet um Rücksichtnahme und Gewährleistung der Pietät in den Friedhöfen vor Allerheiligen.