Im November packt das Garten- und Friedhofsamt im Waldfriedhof wieder die Motorsägen aus: Die Stadtverwaltung hat Baumfällungen ausgeschrieben, die Mitte November schon starten und bis zum Januar erledigt sein sollen, wie die Pressestelle der Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt. „Es handelt sich bei dieser Baumfällmaßnahme um die jährlich anfallende Routinemaßnahme“, so Talea Meenken von der Pressestelle. Die zu fällenden Bäume seien bei Baumkontrollen aufgefallen und als nicht mehr verkehrssicher eingestuft worden. Die Verwaltung befürchtet, dass die Bäume irgendwann mit oder ohne Sturm umfallen und Spaziergänger im Friedhof erschlagen. 86 Bäume seien es in diesem Jahr, die weg müssten. „An verschiedenen Stellen wird auch nachgepflanzt“, betont die Pressesprecherin. Wobei das Friedhofsamt in Randbereichen ohne Gräber auf natürliche Verjüngung setze.