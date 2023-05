Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Waldfriedhof wird deutlich kleiner werden. Das hat Bürgermeister Michael Maas am Rande einer Ortsbeiratssitzung geäußert. In der Verwaltung gibt es bereits ein „Zukunftskonzept Waldfriedhof“, das aber erst noch im entsprechenden Ausschuss besprochen werden muss, bevor es öffentlich gemacht werden kann. Die Verwaltung bestätigt aber, dass der Friedhof in seiner jetzigen Form überdimensioniert sei.

Der Waldfriedhof wurde in den 1920er Jahren eingerichtet und auf seine jetzige Größe erweitert, als die Stadt Pirmasens noch 60.000 Einwohner zählte und fast jeder