Der Waldfriedhof wird kleiner, aber naturnaher. Damit will das Garten- und Friedhofsamt dem zunehmenden Wettbewerb zwischen Bestattungsangeboten im Umland entgegen treten. Deswegen wurde ein neuer Friedwald im Bereich Haseneck eröffnet.

Im bisherigen Waldfriedhof gibt es zwar viele Bäume, aber eben keine ganz natürliche Baumlandschaft wie in dem neuen Friedwald am Haseneck. Solche Naturwälder locken jedoch die Menschen an, die sogar im Grab zurück zur Natur wollen.

Ein großes Problem sei der Wildverbiss, erzählt Bürgermeister Michael Maas. Weil der Zaun undicht war, seien Rehe und Wildschweine in den Waldfriedhof eingedrungen, mit der Folge, dass sie Gebinde und Blumen von den Gräbern gefressen hätten. In Absprache mit Thea Bernstein vom Forstamt Westrich wurde ein Ankersystem installiert, damit sich Wildschweine nicht mehr unter dem Zaun durchdrücken können. An einigen Stellen musste der Zaun deutlich erhöht werden, weil Rehe ohne weiteres darüber springen konnten. Weitere Abschreckung fürs Wild: ein Schuss Strom, wie der Bürgermeister es ausdrückt. Als Botschaft für die Wildschweine: Hier ist durchwühlen verboten. Im Mai gab es sogar eine Jagd im Waldfriedhof, um die Zahl der Rehböcke einzudämmen. Das gleiche soll auch für Schmalwild, sprich für die weiblichen Tiere der Hirscharten passieren, um die Population im Friedhof im Schach zu halten.

Den Besuchern die Angst nehmen

In diesem Zusammenhang wurden auch die Hecken deutlich niedriger geschnitten, berichtet André Jankwitz, Leiter des Friedhofsamtes. Grund dafür sei, den Friedhof transparenter zu machen und Besuchern die Angst zu nehmen, sich alleine dorthin auf den Weg zu machen.

Im Trend liege mit 80 Prozent die Urnenbestattung, so Bürgermeister Maas. Deswegen sei es wichtig, die Attraktivität des Waldfriedhofs deutlich zu erhöhen. Von Memorialgräbern, die die Angehörigen gegen Entgelt von beschwerlicher Grabpflege entbinden, einem Friedwald von gut 5000 Quadratmetern Größe, der durch den Jungeichenbestand viel Potenzial habe sowie einem Pavillon, an dem Trauerfeiern stattfinden können, berichtet der Bürgermeister weiter. Errichtet wurde dieser gleich am Eingang des Friedwalds am Haseneck. „Den Plan haben wir aus dem Internet gezogen, erbaut wurde der Pavillon von unseren Azubis“, verrät Maas, warum der Bau, für den lediglich 10.000 Euro verwendet wurden, so kostengünstig war.

Nur einmal im Jahr wird gemäht

Naturnah soll das Areal gehalten werden, betont der Bürgermeister. Einmal im Jahr werde gemäht und die Wege frei gehalten, ergänzt Jankwitz. Das Laub bleibe, schließlich sei es Wald. Den größten Aufwand bereite die Verkehrssicherungspflicht, die für die Bäume anfalle. „Da müssen wir uns die Kronen regelmäßig anschauen“, so Maas.

Zentral soll ein Findling platziert werden, auf dem bei der Einsegnung die Urne stehen soll. Die Trauergäste sollen sozusagen auf einem Stamm sitzen, auf Holzbrettern, die sich der Form des Pavillons ringsum anpassen. Die Stadt sprudelt geradezu vor Ideen für die letzte Ruhe, denn Memorialgräber wird es demnächst bestimmt noch mehr geben. Wenn das Rampendahl-Grab als Grab-WG angenommen werde, sei angedacht, auch die Familiengruft der Familie Seitz zum Konzept hinzuzufügen sowie auch das Rheinberger-Grab. Beide historische Grabstätten würden demnächst an die Stadt zurückgegeben, um sie dieser Umnutzung zuzuführen, die von der Gärtnerei Christoffel betreut wird. 1495 Euro koste so eine Ruhestätte in Gemeinschaft mit anderen, die für 15 Jahre erworben wird, erklärt Joachim Knoll, stellvertretender Leiter des Friedhofsamts. Die 45 Euro Gebühr an die Stadt sei dieselbe wie für ein Reihengrab.

Führungen zu den historischen Grabanlagen

Erneuert wird auch der Haupteingang des Friedhofs, kündigt Jankwitz an. Ab Juli soll der Premiumbereich des Friedhofs umgestaltet werden, damit der Autoverkehr nur noch links und rechts hinter den Hecken laufe und zentral Fußwege hinzukommen, um die Ruhe zu genießen. Die Tallage soll genutzt werden, um eine Führung zu den historischen Grabanlagen zu etablieren. Vorgesehen ist auch ein Trauerweg, der dazu einladen soll, sich mit dem Thema Tod, Abschied, Angst und Schmerz auseinanderzusetzen. Der Weg soll Bestandteil eines Erlebnisweges werden, dessen Planung vom Garten- und Friedhofsamt angestoßen wurde und in einer Arbeitsgruppe um Bürgermeister Maas entwickelt und umgesetzt wird.

Im Sommer soll übrigens ein mobiles Sägewerk in Betrieb gehen, kündigt Jankwitz an, denn Baumbestand im Waldfriedhof gebe es genug. Nur dass die Bäume an ihrem Lebensende angekommen seien, fügt Maas an. Geeignet für Neupflanzungen seien Eichen und Kastanien, die dem Klimawechsel gut standhalten können. Die Pirmasenser sollen Lust bekommen in der Stadt zu bleiben, auch nachdem sie gestorben sind, bringt es Jürgen Hess von der Arbeitsgruppe Waldfriedhof auf den Punkt.