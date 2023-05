Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vier Siege in Serie machen es möglich. Bezirksligist SpVgg Waldfischbach-Burgalben hat drei Spieltage vor Rundenende konkrete Aufstiegschancen. Am Sonntag empfängt der Tabellendritte den davor gelisteten, jedoch punktgleichen FV Ramstein.

Am 2. April holte die SpVgg Waldfischbach-Burgalben in Ramstein dreimal einen Rückstand auf und spielte am Ende 3:3. Darauf folgten zwölf Punkte aus vier Partien. Am Sonntag (Anstoß: 15.15