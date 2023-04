Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am letzten Spieltag in der A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken machte die Mannschaft des bereits feststehenden Meisters ihrem scheidenden Top-Torjäger Julian Kölsch ein tolles Abschiedsgeschenk: Vor der Partie standen die Fußballer der Spielvereinigung Waldfischbach/Burgalben in der Kabine und vereinbarten, dass sie Kölsch zum Torschützenkönig der A-Klasse machen wollten.

Denn vor diesem Spiel gegen Vizemeister SV Obersimten lag Julian Kölsch mit 26 Treffern noch gleichauf mit dem für den SVN Zweibrücken stürmenden Stefan Grauer. Und