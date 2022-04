Gehölz und Büsche gerieten am Mittwoch gegen 13.30 Uhr im Bereich Höhenweg in Brand. Betroffen war ein 600 Quadratmeter großes Waldareal. Der Brand wurde durch die Wehren Bundenthal, Dahn und Erfweiler innerhalb einer Stunde gelöscht. Nach einer ersten Einschätzung durch den Revierförster dürfte der Baumbestand nicht beschädigt worden sein. Die Polizei geht davon aus, dass die Ursache in einer natürlichen Selbstentzündung liegt. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht.