Am Freitagmorgen wird die Feuerwehr die gelöschte Brandstelle zwischen der Husterhöhe und Rodalben an die Landesforstverwaltung übergeben, dann ist der Einsatz, der noch am Dienstag mehr als 200 Feuerwehrleuten gefordert hatte, beendet.

Das Pirmasenser Tiefbauamt hat wieder einen Leiter: Für Roman Lill laufen oder starten demnächst große Projekte beim Breitbandausbau, Hochwasserschutz und Straßenbau laufen, die er planen und koordinieren muss. Bürgermeister Michael Maas hat eine konkrete Vermutung, was den neuen Amtschef am meisten Nerven kosten wird.

Eine Radspur in der Fruchtmarktstraße, Radfahrer am Busbahnhof, in der Fußgängerzone und in beiden Richtungen in Einbahnstraßen: Solche Dinge schlägt der Zweibrücker Fahrradbeauftragte vor.

Wegen zwei gestohlenen Spielkonsolen und Sexspielzeug muss ein Mann ins Gefängnis. Warum, lesen Sie hier.

Wäre der Grumbeermarkt in Wallhalben ganz offiziell eine Großveranstaltung, könnte ihn sich die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben nicht leisten. Diese prüft jetzt eine Zusammenarbeit mit Waldfischbach-Burgalben.

Vier Jugendliche des Pirmasenser Jugendhaus One haben beim Schüler- und Jugendwettbewerb des Landtags und der Landeszentrale für politische Bildung den ersten Preis gewonnen. Die jungen Leute wurden am Dienstag in Mainz ausgezeichnet.

Gibt es im Landkreis Südwestpfalz demnächst Gelbe Tonnen statt Säcken? Die Verwaltung soll darüber Gespräche mit dem Dualen System führen.

Die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben feilt an ihrer Tourismus-Strategie. Dabei spielen die Familien Blum, Schwab, Wolf und Probst eine wichtige Rolle.

Nächste Woche geht die Baustelle in der Winterbacher Ortsdurchfahrt in eine neue Phase. Autofahrer müssen dort noch mehrere Monate lang draußen bleiben. Und Berichte über mögliche Weltkriegsbomben im Untergrund hatten den Verantwortlichen Sorgen bereitet.

RHEINPFALZ-Kolumnistin Sigrid Sebald freut sich: Seit einigen Tagen lebt ein Igel in ihrem Garten. Und da gibt es eine ganze Menge zu berichten.