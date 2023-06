Seit Dienstagmittag brennt der Wald an der Bärenhalde (L482) zwischen Pirmasens und Rodalben. Die Feuerwehren und das Technische Hilfswerk sind mit einem Großaufgebot zur Brandstelle ausgerückt. Die Bemühungen, den Brand einzudämmen, laufen. Derzeit wird die Evakuierung der Fohnbachstraße in Rodalben mit einigen direkten Seitenstraßen vorbereitet, weil eine Kontamination des Waldgebietes mit Munitionsbeständen und Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg nicht ausgeschlossen werden kann. Eine Sammelstelle für die evakuierten Personen ist vom Verwaltungsstab der Verbandsgemeinde Rodalben in der BBS-Halle, Gabelsbergerstraße, eingerichtet. DIE RHEINPFALZ berichtet im Liveblog.