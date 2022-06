Der Brand auf dem Maimont bei Petersbächel ist gelöscht. Am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr erloschen die letzten Flammen. In der Spitze bekämpften 400 Feuerwehrleute aus der Südwestpfalz, den Städten Zweibrücken und Pirmasens, der Südpfalz und dem benachbarten Frankreich den Brand, der sich auf einer Fläche von rund 1200 Quadratmetern ausgebreitet hatte. Zwei Hubschrauber halfen beim Löschen mit, kurzfristig war der Saarbacherhammer bei Ludwigswinkel für den Badebetrieb gesperrt worden, weil dort die Hubschrauber Löschwasser abschöpften. Das Feuer war gegen 14.30 Uhr in der Nähe der Burgruine Blumenstein ausgebrochen. Die Rauchsäule, die vom 515 Meter hohen Maimont aufstieg, war weithin sichtbar.