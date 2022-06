[Aktualisiert: 10.25 Uhr] Der Wald auf dem Gipfel des 515 Meter hohen Maimont südlich von Petersbächel (Kreis Südwestpfalz) hat Feuer gefangen. Gegen 14.30 Uhr am Sonntag meldeten nach Polizeiangaben mehrere Bürger aus den Ortschaften Petersbächel und Schönau eine starke Rauchentwicklung, aus dem Waldgebiet im Grenzgebiet zu Frankreich, nahe der Burgruine Blumenstein.

Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Dahner-Felsenland, der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land und der Stadt Pirmasens sind seitdem mit mehr als 150 Einsatzkräften im Einsatz, 60 weitere werden erwartet. Der zuständige Revierförster Edwin Schneider konnte dank seiner jahrelangen Ortskenntnis mit Hilfe eines Holzrückfahrzeuges eine alte Rückgasse wieder aktivieren, so dass der Zugang zum Brandherd ermöglicht wurde. Deutsche und französische Einsatzkräfte waren gleichzeitig vor Ort. Am „Zollstock“ , eine Weggabelung unterhalb des Maimont wird derzeit ein Löschwasserreservoir eingerichtet.

Ein Löschzug mit 1000 Liter Wassertank vom Flughafen Zweibrücken steht vor Ort bereit. Aus dem nahegelegenen Königsweiher in Schönau wird Löschwasser in Tanks abgepumpt und über eine Umschlagstation in Richtung Brandherd geschafft.

Ein Hubschrauber aus Winningen in der Eifel mit 1000 Liter Wassertank hat seine Flüge nach einer Pause wieder aufgenommen, eine Drohne sollte den Einsatzkräften notwenige Luftaufnahmen vom Geschehen liefern.Die Lage ist nach wie vor angespannt, denn der Waldboden ist ausgetrocknet und der Wind facht die Brände stellenweise neu an. Die Lage hat sich etwas entspannt, doch um Entwarnung zu geben ist es noch zu früh, sagte Verbandsbürgermeister Michael Zwick gegenüber der Rheinpfalz. Ihm obliegt die Einsatzleitung.

Nach Einschätzung des zuständigen Försters Schneider wird man mit einigen Wochen Brandwache rechnen müssen. Sorge bereiten den Einsatzkräften die angekündigten Gewitter in den nächsten Tagen.

Der Brand ist am Sonntagabend um 20.30 Uhr gelöscht worden. In der Spitze waren 400 Einsatzkräfte vor Ort.