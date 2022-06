Aktualisiert 18.28 Uhr:

Der Wald auf dem Gipfel des 515 Meter hohen Maimont südlich von Petersbächel (Kreis Südwestpfalz) hat Feuer gefangen. Gegen 14.30 Uhr am Sonntag meldeten nach Polizeiangaben mehrere Bürger aus den Ortschaften Petersbächel und Schönau eine starke Rauchentwicklung, aus dem Waldgebiet im Grenzgebiet zu Frankreich, nahe der Burgruine Blumenstein. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Dahner-Felsenland, der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land und der Stadt Pirmasens sind seitdem mit mehr als 120 Einsatzkräften sowie rund 40 Fahrzeugen im Einsatz. Die Löscharbeiten auf dem etwa 1200 Quadratmeter großen Waldstück dauern voraussichtlich bis in die späten Abendstunden an. Ein Helikopter ist aus dem Elsass eingetroffen, ein Hubschrauber der Polizei beteiligt sich am Löscheinsatz. Das Lagezentrum für die Versorgung der Einsatzkräfte wurde in Petersbächel an der Walthariklause eingerichtet. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind laut Polizei noch unbekannt.

Wir berichten weiter.