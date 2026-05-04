Gleich zweimal brannte am Sonntag in der Südwestpfalz der Wald. Beide Male verhinderte das schnelle Eingreifen der Feuerwehr schlimmeres.

Während die Temperaturen stetig steigen und sich die meisten Südwestpfälzer über den Frühling freuen, birgt der Wetterumschwung wie in jedem Jahr auch Gefahren. Regen wird seltener, Äste, Laub und Pflanzen werden trocken – und damit anfällig für Waldbrände. Wie real dieses Risiko ist, wurde am Sonntag deutlich.

Gegen 13 Uhr kam es an der Schelermühle bei Winzeln zu einem Feuer. Dort, mitten im Wald, stand eine Fläche von etwa 300 Quadratmetern in Flammen. Das berichtet der Pirmasenser Feuerwehr-Chef Simon Tigges. Da die Einsatzkräfte zügig vor Ort waren – unter anderem mit den speziell ausgebildeten Kräften des Waldbrandzuges–, konnte das Feuer schnell gelöscht und Ausbreitung verhindert werden. Beschädigt wurde lediglich Laub und Unterholz.

Die Pirmasenser Wehr konnte den Waldbrand schnell unter Kontrolle bringen. Foto: Simon Tigges/oho

Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet

Wenige Stunden später, am frühen Sonntagabend, wurde die Wehr nach Lemberg gerufen. Im Bereich des Maiblumenfelses war es ebenfalls zu einem Waldbrand gekommen. Wie schon an der Schelermühle konnte die Gefahr aber schnell durch die Feuerwehr gebannt werden.

Wie das Polizeipräsidium Westpfalz mitteilt, ist noch unklar, wie es zu den Bränden kam. In beiden Fällen wurden Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen Unbekannt eingeleitet. Die Beamten bitte Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefon 0631 36915199 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist darauf hin, dass insbesondere während einer trockenen Wetterperiode unsachgemäß entsorgte Zigarettenstummel häufig Waldbrände auslösen können. Bereits scheinbar erloschene Glutreste können trockenes Gras, Laub oder andere brennbare Materialien leicht entzünden. Zigaretten sollen daher ausschließlich vollständig gelöscht und ordnungsgemäß entsorgt werden, appellieren die Ermittler.

Wetterdienst hatte gewarnt

Schon vor dem langen Wochenende wurde durch den Deutschen Wetterdienst (DWD) vor Waldbränden im Pfälzerwald gewarnt. Das Risiko für Brande in und um Pirmasens wurde vom DWD mit der zweithöchsten Warnstufe angegeben: „hohe Waldbrandgefahr“.