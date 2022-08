Zwei Brände haben die Feuerwehren im Dahner Felsenland am Wochenende auf Trab gehalten. Am Samstag um 10.37 Uhr wurde ein Waldbrand bei Niederschlettenbach gemeldet. Er breitete sich auf etwa 5000 Quadratmetern aus und konnte kurz vor 11 Uhr gelöscht werden. Die Feuerwehr war mit etwa 32 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Da der Brand offensichtlich neben einem Wanderweg ausgebrochen ist, schließt die Polizei eine Brandstiftung nicht aus. Der zweite Brand wurde in der Nacht zum Sonntag gegen 2.30 Uhr zwischen Erfweiler und Bärenbrunnerhof gemeldet. Dieser Waldbrand breitete sich auf etwa 6000 Quadratmetern aus und konnte gegen 6.35 Uhr gelöscht werden. Dort war die Feuerwehr mit etwa 180 Einsatzkräften und 35 Fahrzeugen vor Ort. Ob eine fahrlässige Brandstiftung vorliegen könnte, konnte nicht geklärt werden. Die Polizeiinspektion Dahn bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 06391 9160 oder E-Mail pidahn@polizei.rlp.de.