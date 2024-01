Im Revier Pirmasens starten Waldpflegearbeiten. Forstleute bitten um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen. Los geht es mit dem Gersbachtal

In der kalten Jahreszeit beginnt traditionell die Ernte der Laubbäume. Auch im Gersbachtal wird in den kommenden Wochen gearbeitet. Die Bereiche, in denen gearbeitet wird, müssen aus Sicherheitsgründen vorübergehend gesperrt werden. Förster Raphael Reischmann warnt: „Bitte beachten Sie die Absperrungen – Sie bringen ansonsten sich und andere in Gefahr!.“ Auch die Zufahrt zum Naturfreundehaus Gersbachtal wird kurzfristig von den Sperrungen betroffen sein. Es soll eine Ampelschaltung geben. Holzernte kann gerade bei ungünstiger Witterung kurzzeitig Spuren hinterlassen, auch wenn sie fachmännisch erledigt wird. „Verschmutzungen und Wegeschäden werden wir nach der Holzabfuhr so schnell wie möglich wieder beseitigen“, versichert Reischmann.

Durch die gezielte Entnahme von Buchen, Eichen und anderen Bäumen wollen die Forstleute die Entwicklung eines gesunden, artenreichen und stabilen Mischwaldes fördern. Gleichzeitig liefert das Forstamt damit den beliebten Ökorohstoff Holz. Waldbesucher werden gebeten, die erforderlichen Sicherheitsabsperrungen unbedingt zu beachten.

„Bäume brauchen Platz und Licht zum Wachsen“, erklärt Reischmann. „Bei der Pflege der Wälder ernten wir wohldosiert einzelne Bäume. Damit schaffen wir Raum für den verbleibenden Baumbestand und den Nachwuchs“. Während Nadelholz fast ganzjährig geerntet werde, erfolgt die Ernte der Laubbäume nahezu ausschließlich in der kalten Jahreszeit. „Aus Qualitätsgründen“, wie der Forstmann betont. Auch sei die Fällung der laubfreien Bäume für die Waldarbeiterinnen und Waldarbeiter ungefährlicher.

Insgesamt stehen im konkreten Waldstück 250 Kubikmeter Laubholz zur Ernte an. „Dabei nutzen wir bewusst weniger Holz, als nachwächst“, so Reischmann und verweist damit auf den forstlichen Grundsatz der Nachhaltigkeit.

Die wertvollsten Stämme werden zu Furnieren, Möbeln, Treppen oder Weinfässern verarbeitet. Auch Spielzeuge aus Holz sind immer noch ein Klassiker. Aber nicht nur wertvolles Laubholz, auch solches von geringerer Qualität findet Abnehmer, etwa als Vorräte für die heimischen Holzöfen und Kamine. Im Durchschnitt verbraucht jeder Bundesbürger pro Jahr 1,3 Kubikmeter des nachwachsenden Ökorohstoffs.