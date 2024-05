Ein Wahlplakat im Berliner Ring ist gestern Abend in Brand gesteckt worden. Eine vorbeifahrende Autofahrerin bemerkte gegen 22.30 Uhr das Feuer in Höhe der Hausnummer 68 und alarmierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, fanden sie das Plakat bereits abgebrannt auf dem Boden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Weitere Beschädigungen wurden nicht festgestellt. Die Polizeiinspektion Pirmasens bittet Zeugen sich unter 06331-5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.