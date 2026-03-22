Christof Reichert hat für die CDU den Wahlkreis Pirmasens gewonnen. Er hat dabei von zwei Faktoren profitiert.

Jeder dritte Pirmasenser Wähler hat die AfD gewählt. Alleine in der Stadt Pirmasens hat die in Teilen rechtsextreme Partei seit der letzten Landtagswahl 17 Prozentpunkte dazu gewonnen. Ihr Kandidat, Lutz Wendel, hat es trotzdem nicht geschafft, in den Landtag einzuziehen. Er musste sich Christof Reichert geschlagen geben. Der Hauensteiner konnte vor allem in den Dörfern des Wahlkreises punkten.

Reichert dürfte einerseits von seiner Bekanntheit profitiert haben und andererseits vom Landestrend für die CDU. Bei den Wahlkreisstimmen liegen Markus Keller (SPD) und Lutz Wendel (AfD) fast gleich auf. Den Sozialdemokraten muss das zu denken geben. Haben sie auf den falschen Kandidaten gesetzt? Letztlich mangelte es wohl an Alternativen. Keller hat sich wacker bemüht, blieb aber chancenlos.

Sein blaues Wunder erlebt Pirmasens in Gestalt von Ferdinand Weber. Dessen Pirmasenser Parteifreunde – und an vorderster Front Lutz Wendel – hatten ihn abgesägt. Nun zieht ausgerechnet er über die AfD-Landesliste in den Landtag ein. Totgesagte leben länger. Das gilt auch im Politikbetrieb.