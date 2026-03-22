Meinung RHEINPFALZ Plus Artikel Wahlkreis Pirmasens: Klarer Sieg für Christof Reichert

Christof Reichert
Christof Reichert

Christof Reichert hat für die CDU den Wahlkreis Pirmasens gewonnen. Er hat dabei von zwei Faktoren profitiert.

Jeder dritte Pirmasenser Wähler hat die AfD gewählt. Alleine in der Stadt Pirmasens hat die in Teilen rechtsextreme Partei seit der letzten Landtagswahl 17 Prozentpunkte dazu gewonnen. Ihr Kandidat, Lutz Wendel, hat es trotzdem nicht geschafft, in den Landtag einzuziehen. Er musste sich Christof Reichert geschlagen geben. Der Hauensteiner konnte vor allem in den Dörfern des Wahlkreises punkten.

Reichert dürfte einerseits von seiner Bekanntheit profitiert haben und andererseits vom Landestrend für die CDU. Bei den Wahlkreisstimmen liegen Markus Keller (SPD) und Lutz Wendel (AfD) fast gleich auf. Den Sozialdemokraten muss das zu denken geben. Haben sie auf den falschen Kandidaten gesetzt? Letztlich mangelte es wohl an Alternativen. Keller hat sich wacker bemüht, blieb aber chancenlos.

Sein blaues Wunder erlebt Pirmasens in Gestalt von Ferdinand Weber. Dessen Pirmasenser Parteifreunde – und an vorderster Front Lutz Wendel – hatten ihn abgesägt. Nun zieht ausgerechnet er über die AfD-Landesliste in den Landtag ein. Totgesagte leben länger. Das gilt auch im Politikbetrieb.

Mehr zum Thema
Pirmasens Markus Keller Christof Reichert Alle Themen
Stierkopf und St. Pirmin: Die Wahrzeichen von Pirmasens zieren auch den neuen Newsletter der RHEINPFALZ

Kennen Sie schon unseren Pirmasens-Newsletter?

Der Name ist Programm: „PS Exklusiv“ versorgt Sie mit ausgewählten Nachrichten und Hintergründen. Sie werden von der Leitung der Pirmasenser Lokalredaktion aus erster Hand informiert. Mal augenzwinkernd, mal ironisch oder knallhart kommentiert, aber immer exklusiv: aus Pirmasens für Pirmasens und die Südwestpfalz.

Jetzt für den Newsletter anmelden
Jetzt für den Newsletter anmelden

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x