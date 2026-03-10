Wenige Tage vor der Landtagswahl am 22. März hat sich ein prominenter FDP-Politiker für einen Besuch in Pirmasens angekündigt. Wolfgang Kubicki wird am Donnerstag, 12. März, um 18.30 Uhr im Neufferanum auftreten. Er unterstützt damit den Pirmasenser Steven Wink, der die FDP-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag anführt und sich erneut um ein Landtagsmandat bewirbt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Der Jurist Kubicki gilt als eines der bekanntesten Gesichter der FDP in ganz Deutschland. Er war lange Jahre Abgeordneter im Bundestag und im Landtag Schleswig-Holsteins. Kubicki, der als Freund klarer Worte gilt und selten um einen flotten Spruch verlegen ist, war von 2017 bis 2025 Vizepräsident des Deutschen Bundestags. Der 74-Jährige wohnt in der Nähe von Kiel. Die FDP in Rheinland-Pfalz kann jede Unterstützung brauchen. Sie kämpft um den Wiedereinzug ins Parlament. Dabei könnte sie den jüngsten Umfragen zufolge durchaus an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.