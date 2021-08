Am kommenden Samstag besucht Malu Dreyer (SPD) Pirmasens. Allerdings ist sie nicht in ihrer Funktion als Ministerpräsidentin unterwegs, sondern als Wahlkämpferin. Sie unterstützt Parteifreundin Angelika Glöckner bei ihrem Ziel, wieder in den Bundestag einzuziehen. Dreyer unterstützt auch andere Bundestagskandidaten. Sie sagt: „Die SPD hat einen Plan für eine gute Zukunft. Wir wollen ein sozial gerechtes, ökologisch verantwortliches und wirtschaftlich starkes Deutschland. Solidarität heißt für uns, jedem Menschen die Chance für eine gute Zukunft zu geben. Allen geht es besser, wenn es allen gut geht.“ Dreyer sagt, Wahlkampf sei für sie „immer eine tolle Zeit“. Bei dem Treffen im Matz Parkgarten (Naturheil) will sich die SPD-Frau laut einer Mitteilung ab 19 Uhr den Fragen von Bürgern stellen und für Ziele ihrer Partei – wie die Erhöhung des Mindestlohns – werben.