Blick ins Geschichtsbuch: Das 19. Jahrhundert brachte für Pirmasens Hungerjahre, Missernten, einen Kartoffelaufstand, aber auch den Aufschwung der Schuhproduktion.

Drei von vier Bürgern der Pirmasenser Partnerstadt Poissy haben für Macron bei den französischen Präsidentschaftswahlen gestimmt.

So lassen sich Gestank und Maden im Biomüll vermeiden – Tipps der Pirmasenser Umweltberatung.

Im Spätsommer soll die neue Dahner Kita endlich eröffnen, fast ein Jahr nach dem ursprünglich geplanten Termin. Lieferverzögerungen, fehlende Handwerker und schlechte Witterung sind dafür laut Stadtbürgermeister verantwortlich.

Wem der Wald gehört, ist manchmal gar nicht einfach herauszufinden. Im Bereich Bruchweiler-Bärenbach jedenfalls hatte der Waldbauverein keine einfache Aufgabe, die einzelnen Privatwaldeigentümer ausfindig zu machen.

Ein Zweibrücker Experte für Whisky und Rum plaudert im Interview aus dem Nähkästchen.

Unser Mundart-Autor Wolfgang Ohler weiß noch gut, was die Kinder in früheren Zeiten so gespielt haben.

Im Juni kann man in Hornbach wieder den Landmarkt besuchen.

Jetzt kehren die Singvögel wieder aus der Ferne zurück – oder brechen dorthin erst auf.