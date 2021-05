Radsport: Eigentlich hat das, was Carlo Dieckmann mit seinem Mountainbike vollführt, wenig mit Radfahren an sich zu tun. Es ist mehr Akrobatik, es sind atemberaubende Stunts. Die wenigsten Fans haben indes eine Vorstellung, wie oft der heute in Höhfröschen arbeitende Wahl-Pfälzer unsanft landet, bevor ein Act steht. Sein Weg zum Freestyle-Profi war lang und steinig.

Natürlich erinnert sich Carlo Dieckmann an einen seiner spektakulärsten „Drops“, im Jahr 2005 in Nürnberg von der Burg hinunter in die Altstadt. Knapp zehn Meter stürzt sich der damalige Freestyle-Profi beim Red Bull District Ride Contest auf dem Mountainbike in die Tiefe. Auf der Fahrt nach unten bestaunen rund 40.000 Zuschauer seine Kunststücke auf zwei Rädern. Alles geht gut. Und am Schluss belegt Dieckmann Platz fünf in dem mit internationalen Stars besetzten Feld. Dieckmann ist damit hinter vier US-Amerikanern bester Deutscher, ja bester Europäer.

Mit 14 Jahren schon auf Messe-Shows

Als Carlo fünf Jahre alt war, zog seine Familie von Berlin nach Siegen in Nordrhein-Westfalen, wo seine Eltern ihn und seinen Bruder besser aufgehoben glaubten. Mit sieben saß er zum ersten Mal auf einem BMX-Fahrrad, und mit zwölf drangsalierte er sein erstes Mountainbike – ausgerechnet ein „Cannondale Killer V“. Inspiriert vom Schweizer Hans Rey, dem Pionier für Trial und Freeride („Ich hatte mir alle seine Videos reingezogen“), begnügte sich Carlo nicht damit, nur auf seinem Rad zu rollen, sondern suchte die besonderen Herausforderungen.

Mit 14 Jahren war der Gymnasiast darin bereits so gut, dass er mit seinem Trailrad auf der internationalen Reisemesse in Köln Shows fuhr. „Dreimal 20 Minuten täglich, und ich verdiente mein erstes Taschengeld“, blickt er zurück. 16-jährig saß Dieckmann dann auf seinem ersten „Fully“, wie ein Mountainbike mit Front-Federgabel und gefedertem Hinterbau genannt wurde. 2004 hatte er sein Abi an einer Waldorfschule in der Tasche und entschied, unterstützt und gefördert von seinen Eltern, sich als Profi zu versuchen. Das Freeriden hatte mittlerweile das eher statische Trial abgelöst, und Dieckmann kehrte nach Berlin zurück. Der angehende Profi ließ sich als Zweirad-Artist in kein Schema pressen. Er probierte auch Downhill, wo mit irrem Tempo den Berg runtergefahren wird, blieb indes beim Freeriden, wo alles erlaubt ist, was spektakulär und außergewöhnlich ist.

Zehn-Meter-Sprünge auf der Tour um die Welt

Von 2005 bis 2008 tourte Dieckmann um die Welt. In den USA, Kanada, Australien oder Japan sauste er Slopstyle-Pisten und Freeride-Touren bergab, beeindruckte mit seinen Stunts und Zehn-Meter-Sprüngen Jury und Zuschauer. Dieckmann gehörte zu den besten Freestyle-Mountainbikern jener Zeit. 2008, zurück in Berlin, gehörte Dieckmann zu der Gruppe, die auf ebenem Terrain meterhohe Wellen zusammenschaufelte und das sogenannte Pumptrack ( ein geschlossener Rundkurs mit Wellen und Steilkurven) populär machte.

Der heute 36-Jährige liebt die Kombination aus Spaß und Trainingseffekten. „Wirklich jeder kann auf einem Pumptrack Spaß haben“, sagte der heute in Annweiler wohnende Ex-Profi. Indes konnte der Fahrrad-Artist nie irgendwelche Titel sammeln, denn es gab in seiner Disziplin weder deutsche, noch Europa- noch Weltmeisterschaften. Gefahren wurde bei Events um (bescheidene) Preisgelder. Ohne eine Vielzahl von Sponsoren, wie sie Dieckmann hinter sich wusste, hätte er sein Hobby nie zum Beruf machen können. „Ich saß jeden Tag mehrere Stunden auf dem Rad. Der Sport verlangte mir auch physisch sehr viel ab“, erinnert sich der Familienvater.

2009 begann Dieckmann peu à peu damit, auf die andere Seite zu wechseln. Er investierte sein Wissen und Know-how in die Entwicklung und Konstruktion von Mountainbikes. Es entstand der Charleston Rahmen. „Mein erstes Signaturprodukt“, erinnert sich Dieckmann.

Dieckmann ist stolz auf die „Weltmeistergabel“

Nachdem er jahrelang seinen gefährlichen Sport ohne schwerwiegendere Verletzungen überstanden hatte, riss er sich bei einer Show in Japan das Kreuzband. Das war das Ende seiner aktiven Karriere. Jedoch nicht die seiner engen Verbundenheit mit dem Rad. Dieckmann gründete eine Agentur, brachte ein Magazin heraus, konstruierte im Team mit anderen Spezialisten Fahrradteile. Heute ist er in der Fox Factory fürs Marketing zuständig. Seit August ist die zuvor in Rodalben beheimatete Firma mit rund 40 Mitarbeitern im Gewerbepark Höhfröschen ansässig. Federungen und Stoßdämpfer, vor allem für Mountainbikes, werden produziert und gewartet. Stolz zeigt Dieckmann die „Weltmeistergabel“ aus der Schmiede der Fox Factory.

Mit Schauspielerin Britta Horn verheiratet

Im Verlauf seiner Karriere hat er bestimmt ein halbes Dutzend Räder zu Schrott gefahren. Bei ihm zu Hause steht aber immer noch rund eine Handvoll Räder, denn in seiner Freizeit tourt er mit Vorliebe („Das ist ideal hier“) durch die Pfalz, gemeinsam mit Frau und Tochter. Vor rund drei Jahren hat es Dieckmann mit der Schauspielerin Britta Horn, die in der ARD unter anderem Episoden-Rollen im „Tatort“ und in der Serie „Die Kanzlei“ sowie Hauptrollen in Sat1-Filmen spielte, in die Pfalz verschlagen. Sie hatten zunächst in Pirmasens nach einer geeigneten Wohnung Ausschau gehalten, waren dann aber in Annweiler gelandet.