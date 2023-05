Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Gruppe F der Fußball-Europameisterschaft werden am Mittwoch um 21 Uhr gleich zwei „Endspiele“ um die Qualifikation fürs Achtelfinale angepfiffen. Weltmeister Frankreich (vier Punkte) trifft auf Europameister Portugal (3), Deutschland (3) auf Ungarn (1). Alle Teams haben reelle Chancen, in die K.-o.-Runde einzuziehen.

Die Deutschen befinden sich nach dem 4:2-Erfolg gegen Portugal ebenso im Aufwind wie die Ungarn nach ihrem Unentschieden gegen Frankreich. Für den Wahl-Hinterweidenthaler Gabor Nemeth steht