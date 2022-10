Die Wagenstraße auf dem Horeb wird ab März ausgebaut. Die Fahrbahn soll schmäler werden, die Gehwege dafür breiter. Und acht neue Bäume werden noch gepflanzt, vier davon als richtiges Baumtor.

Die Wagenstraße zwischen Wormser Platz und Karl-Rheinwalt-Ring sei in einem sehr maroden Zustand, schilderte der zuständige Planer Heinz Klages. Eine Sanierung war überfällig und wird die Fahrbahn für den Autoverkehr auf fünf Meter verschmälern. Stattdessen sollen die Gehsteige in dem Wohnquartier auf bis zu zwei Meter verbreitert werden. Begegnungszonen werden geschaffen und mit Einengungen auf bis zu 3,5 Metern sowie einer Art Verschwenkung wird der Verkehr künftig gedrosselt.

320 Meter lang ist die Ausbaustrecke und beginnt gleich mit einer Einengung am Wormser Platz. Im Kreuzungsbereich zur Lindenstraße wird eine Begegnungszone mit Sitzbank, Sitzsteinen und Begrünung geschaffen. Dazu kommt im Bereich der Lichtenbergstraße eine Wippe als Spielgerät für Kinder. Klages hat acht Bäume zur Neupflanzung vorgesehen. Vier davon sollen als Baumtore angeordnet werden, um den Verkehr noch weiter zu bremsen. Auf Wunsch einer Anwohnerin wird vor ihrem Haus sogar ein so genannter Hochbord als Bürgersteig mit einer Höhe von mehr als 15 Zentimetern installiert, um den Verkehr vom Haus fernzuhalten. An Parkplätzen hat Klages Raum für 44 Fahrzeuge vorgesehen. Dies seien ungefähr genauso viele wie jetzt in der Wagenstraße zu finden seien, versicherte der Planer am Montag im Hauptausschuss. Klages kalkuliert mit einer Bauzeit von 33 Wochen, die im März starten soll und bis zum November fertig sein könnte. Es soll in zwei Bauabschnitten gearbeitet werden, um die Umleitungen nicht zu umfangreich werden zu lassen.