Die Berliner Extremsportlerin Joyce Hübner ist bei ihrem 306. von 495 Marathons hintereinander am Gründonnerstag erneut durch die Südwestpfalz gejoggt.

„Wann kommt sie, und wo ist sie gerade?“ Diese Fragen stellen sich Raphael Brunner und Kathrin Orth vom Endurance-Team des FK Pirmasens am Donnerstagmittag. Seit 12 Uhr etwa stehen sie an der Rodalber Marienbrücke bereit, die 37-jährige Extremsportlerin, die seit 1. Juni vergangenen Jahres tagtäglich 42,195 Kilometer läuft und dabei alle 2059 statistisch erfassten Städte Deutschlands laufend erreichen will, beim Finale ihres 306. Marathons zu begleiten. Die beiden beschließen, ihr in Richtung Biebermühle entgegen zu joggen. „Dort fangen wir sie ab“, erklären sie und laufen davon. Um 9 Uhr morgens war Joyce Hübner in Kaiserslautern gestartet und über Landstuhl und Weselberg entlang der Autobahn 62 in Richtung Bahnhof Pirmasens Nord gelaufen.

Ein anderer, Peter Schmitt vom Laufteam Pirmasens, hat in dieser Zeitung vom „Joyce Städtetrip“ gelesen und möchte eigentlich auch ein Stück mitlaufen. Irgendwann wird dem 66-jährigen Rodalber die Zeit zu lange, und er läuft für sich. „Das ist unsere Topographie, das kann schon mal länger dauern“, sagt er mit einem Schmunzeln im Gesicht.

Erst Treppen, dann Singletrail

Es ist 14.30 Uhr. Hübner taucht an der Biebermühle auf. Sie wird von einigen Läufern aus Kaiserslautern begleitet. Minuten später erreicht sie die Stadt Rodalben, zur „Eskorte“ gehören jetzt auch Raphael Brunner und Kathrin Orth. „Wir machen gerade Pause, sie isst Waffeln“, informiert Brunner mit via Handy. Der Tross hält an einem Rodalber Einkaufsmarkt. Der Freund der Läuferin, Sven Dünnwald, macht Fotos für den Social-Media-Auftritt. Brunner und Orth müssen einige Formalitäten erledigen, eine Unterschrift leisten, bevor sie zusammen mit Hübner gefilmt und fotografiert werden.

Um 14.51 Uhr läuft Joyce Hübner auf der Rodalber Bahnhofstraße. „Hier müssen wir die Treppen hoch“, erklärt ihr der ortskundige Brunner. Ein kurzes Staunen bei der Athletin, und schon folgt das Treppensteigen auf die Marienbrücke. Über die Baumbuschstraße joggt sie weiter auf dem Robert-Stolz-Pfad in Richtung Husterhöhe. Bei dem anspruchsvollen Singletrail ist Gehen schneller als Joggen und kräfteschonender. Unterwegs steht ein Schild. „Chuck Norris wäre gerne Joyce Hübner gewesen“, ist darauf zu lesen. Der Petersberger Thomas Koch hat noch mehr solcher Motivationsschilder aufgehängt. Seine Ehefrau, Katrin Kullig, ist ein großer Joyce-Fan. Die 55-jährige ehemalige Ultraläuferin schwärmt: „Ich find’s klasse, was sie macht, und unterstütze Joyce bei ihren Vorhaben.“

Dahn schon abgehakt

Kullig joggt von Rodalben aus die letzten fünf Kilometer mit ihr in die Schuhstadt. „Morgen begleite ich sie noch ein Stück durchs Blümelstal“, kündigt der Petersberger Fan an.

Im Ziel im Bereich der Husterhöhe erwartet Hübner eine süße Leckerei. „Sie mag Streusel, also haben wir ’nen frischen Streuselkuchen gekauft“, erzählt Thomas Koch. Während er die Stücke schneidet, merkt Dünnwald an „Komm, schneid’ sie etwas größer!“ Gesagt getan. Die Zielankunft wird dann von ihm mit dem Handy gefilmt. Um 15.16 Uhr finisht sie ihren 306. von 495 Marathons – bei den Marathons 169 und 170 im November hatte sie schon einmal einen Abstecher in die Südwestpfalz gemacht und dabei das Wasgaustädtchen Dahn in ihrer To-do-Liste abgehakt.

Verständnisprobleme

Lächelnd, scheinbar ohne Anstrengung erzählt sie auf ihren Social-Media-Kanälen ihren 100.000 Followern vom heutigen Tag. Dem Zeitungsreporter steht sie auch kurz Rede und Antwort. „Es lief wie am Schnürchen. Der letzte Singletrail war steil, aber schön“, sagt sie. Einziges Manko: „Ich verstehe Eure Sprache so gut wie nicht.“

Der Donnerstag ist für Hübner noch lang. Sechs bis sieben Stunden Social Media stehen ihr noch bevor. Wo sie nächtigen wird, verrät sie nicht. Nur eines steht fest: Am Karfreitag, 9 Uhr, geht’s weiter zum 307. Marathon von Pirmasens übers Klosterstädtchen Hornbach und die Städte Zweibrücken und Blieskastel ins saarländische Kirkel. Enden soll die Marathon-Odyssee am 8. Oktober in Berlin.

Einen weiteren Bericht zu Joyce Hübner und ihrer „Reise“ durch die Pfalz finden Sie hier.