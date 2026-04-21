Am Donnerstagmorgen muss sich ein Pirmasenser wegen diversen Delikten vor dem Amtsgericht in der Bahnhofstraße verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat den Mann wegen Raubes, gefährlicher Körperverletzung sowie Diebstahls in zwei Fällen angeklagt.

Wie das Gericht mitteilt, hielt sich der Angeklagte im September vergangenen Jahres in einem Pirmasenser Supermarkt auf – obwohl er dort Hausverbot hatte. Eine Mitarbeiterin erinnerte ihn daran und forderte ihn auf, den Markt zu verlassen. Statt des Ausgangs steuerte der Mann allerdings den Kassenbereich an, um sich dort eine 0,1 Liter Flasche Wodka zu holen. Diese wurde ihm von der Mitarbeiterin mit dem Hinweis, dass man nicht an ihn verkaufe, wieder abgenommen. Als Reaktion wurde er handgreiflich. Laut Anklage riss der Mann der Mitarbeiterin die Flasche aus der Hand und stieß sie gegen ein Regal, wobei die Frau unter anderem an der rechten Hand verletzt wurde. Im Anschluss ergriff der Mann die Flucht – samt Wodka-Flasche und ohne diese zu bezahlen.

Zwei weitere Taten datiert die Staatsanwaltschaft auf Februar. Zum einen soll der Angeklagte einem anderen Mann ohne Grund mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben. Zum anderen wird ihm zur Last gelegt, in einem Supermarkt eine Packung Bratwürste gestohlen zu haben. Im März soll der Mann außerdem Tabakwaren im Wert von 30 Euro entwendet haben.

Die öffentliche Hauptverhandlung beginnt am Donnerstag, 23. April, um 9 Uhr in Saal 27 des Pirmasenser Amtsgerichts.