Mit den derzeit steigenden Corona-Fallzahlen sinken die Vorbehalte gegen eine Impfpflicht. Wäre die Impfung per Gesetz ein probates Mittel, die Werte angesichts einer im EU-Vergleich nur mittelmäßigen Impfquote in den Griff zu bekommen oder wäre sie ein zu drastischer Eingriff in die Grundrechte? Die RHEINPFALZ hat zu diesem Thema Passanten in der Fußgängerzone befragt.

Sebald Liesenfeld ist gegen eine generelle Impfpflicht, findet sie aber für manche Personen, etwa Ärzte und Pflegepersonal, sinnvoll und zielführend. „Im Gesundheitswesen,