Diebe waren in der Nacht auf Samstag im Stadtteil Hengsberg unterwegs. Aus der Einfahrt eines Anwesens in der Fehrbacher Straße wurde ein silbergrauer VW-Bus mit Firmenaufschrift und Stadtkennzeichen gestohlen. Laut Polizei war das Fahrzeug unverschlossen und wurde mit dem Originalschlüssel gefahren. Am Sonntag wurde das Fahrzeug aufgrund eines Zeugenhinweises in der Nähe von Riedelberg gefunden und sichergestellt. In unmittelbarer Nähe zum Tatort in Hengsberg wurde aus einem ebenfalls unverschlossenen Audi A3 außerdem eine Lederjacke und eine hochwertige Sonnenbrille entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.