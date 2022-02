Die VR-Bank Südwestpfalz Pirmasens-Zweibrücken legt verstärkt Wert auf Nachhaltigkeit. Wie die Bankvorstände Paul Heim und Michael Knecht vergangene Woche erklärten, ging auf dem Dach der Hauptstelle in der Pirmasenser Alleestraße im Januar eine Photovoltaikanlage in Betrieb, man nutze E- und Hybridfahrzeuge und halte am Hauptsitz Ladestationen für E-Autos und E-Fahrräder von Kunden vor. Das Geldinstitut gibt zudem nachhaltig aus Maisstärke produzierte EC-Karten aus und hat vergangenen November sein Versprechen eingelöst, nach dem Abbau diverser Kontoauszugsdrucker Bäume zu pflanzen: 750 Stück in der Nähe von Kröppen. Auch der Ankündigung, Bienenvölker ausschwärmen zu lassen, will die Bank bald nachkommen: im Pirmasenser Strecktal sowie im Zweibrücker Rosengarten. Wie Heim und Knecht darüber hinaus erklärten, würden grüne und nachhaltige Fonds bei den Bankkunden immer stärker nachgefragt.