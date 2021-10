Zurzeit werden wieder verstärkt Phishing-Mails im Namen der Volksbanken und Raiffeisenbanken verschickt, in denen die Empfänger aufgefordert werden, über einen Link eine gefälschte Seite der Bank aufzurufen und dort Daten einzugeben. Oftmals wird im Betreff auf eine notwendige Umstellung, etwa SecureGo, hingewiesen. Weitere Inhalte können ein angeblicher Identitätsdiebstahl, ein Datenabgleich oder die Zustimmung zur Datenschutzgrundverordnung sein. Die VR-Bank Südwestpfalz weist ausdrücklich darauf hin, dass Bankmitarbeiter niemals persönliche Daten wie Passwörter oder Transaktionsnummern (TAN) per E-Mail oder Telefon abfragen. Die Bank rät dazu, die Echtheit von E-Mails – gefälschte E-Mails sind oft in schlechtem Deutsch verfasst und die Anrede unpersönlich – und Internetseiten zu überprüfen, keine persönlichen Daten preiszugeben, nicht auf Forderungen einzugehen und im Zweifelsfall einen Bankberater zu kontaktieren. Anrufer sollten mit gezielten Fragen verifiziert werden. Sollte jemand doch auf eine fingierte Mail reagiert haben, empfiehlt die VR-Bank, Karten und Online-Banking umgehend sperren zu lassen und den Kontakt zur Bank aufzunehmen.