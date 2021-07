Einen VW Up! im Wert von 11.000 Euro spendierte die VR-Bank dem Pirmasenser Seniorenbüro. Am Dienstag nahmen Oberbürgermeister Markus Zwick und Seniorenbüro-Leiter Werner Schwarz das Auto offiziell in Empfang.

Mit dem Ertrag des Gewinnsparens, der Soziallotterie der VR-Bank, wurde die Spende ermöglicht, wie die Bankvorstände Paul Heim und Michael Knecht informierten. Insgesamt 130.000 Euro werden demnach jährlich aus diesem Topf für Vereine und soziale Zwecke bereit gestellt. Nachdem bereits im vergangenen Jahr die Sozialstationen über diesen Weg zu drei Fahrzeugen kamen, habe man mit Erfolg angefragt, ob denn nicht auch das Seniorenbüro profitieren könne, so Zwick.

Das Auto sei nun eine tolle Ergänzung zu dem vorhandenen Bus. Gerade Fahrten zu und mit Einzelpersonen könnten effektiv erledigt werden, beschrieb Schwarz den Bereich, in dem der Kleinwagen in erster Linie eingesetzt wird. „Er kommt wie gerufen, weil unser Seniorennetzwerk jetzt richtig durchstartet“, freute sich der OB.