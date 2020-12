Sieben gemeinnützige Organisationen standen zur Wahl, als die VR-Bank Südwestpfalz im September zu einer Internet-Abstimmung aufrief: An wen sollten drei Autos gespendet werden? Am Freitag durften nun die glücklichen Gewinner die Schlüssel für die VW-Ups im Wert von je 13.000 Euro in Empfang nehmen.

Finanziert wurden die VR-Mobile über den Gewinnsparverein. 312 Online-Stimmen erhielte die Johanniter-Unfallhilfe Pirmasens, gefolgt vom ASB Pirmasens mit 214 Stimmen und dem ASB Zweibrücken (194 Stimmen). „Es war interessant, die Abstimmung in den sozialen Medien zu verfolgen“ kommentierte Paul Heim, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank, die Entscheidung, erstmals über Facebook abstimmen zu lassen. Er dankte den drei Gewinnern für deren wichtigen Beitrag in diesen schwierigen Zeiten.