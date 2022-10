5000 Euro für die Frühstücksaktion, denn „kein Kind sollte ohne Frühstück zur Schule gehen müssen. Damit sind jeder Tag und das ganze Leben von Anfang an belastet“, stellte VR-Bank-Vorstand Paul Heim am Freitag fest.

Gemeinsam mit dem Vorstandskollegen Michael Knecht überreichte er einen Spendenscheck über 5000 Euro aus den Zweckertragsmitteln des Gewinnsparvereines an die Ortsgruppe Pirmasens des Kinderschutzbundes. Bei dessen Vorsitzenden Manfred Auer und Ria Baumgart bedankte er sich für das Engagement, das die Organisation an den Tag lege. Den Kindern werde so eine Zukunft geboten und insbesondere diejenigen unterstützt, denen es nicht so gut gehe.

Auer dankte für die Wertschätzung und warb gleichzeitig um neue Mitglieder und weitere Spender. „Zwischen 18.000 und 20.000 Euro geben wir im Jahr für die Frühstücksaktion aus, da reichen die Beiträge unserer 110 Mitglieder nicht aus, und wir sind dringend auf Spenden angewiesen.“ Auch die Zweibrücker Ortsgruppe durfte sich über 5000 Euro freuen. Sie will damit Schwimmkurse finanzieren.