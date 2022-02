Die VR-Bank Südwestpfalz hat 2021 rund 137.000 Euro für den guten Zweck ausgeschüttet – etwa an gemeinnützige Vereine und Institutionen in Pirmasens, Zweibrücken und der Südwestpfalz. Hinzu komme Unterstützung in Form von Trikotsponsoring, Bandenwerbung und Anzeigen in Vereinsmagazinen. Wie vergangene Woche im Pressegespräch zu erfahren war, werden Anfragen zur Unterstützung auf verschiedenem Weg an die Bank gerichtet: per E-Mail, telefonisch, per Brief oder im persönlichen Gespräch mit Mitarbeitern und dem Vorstand. Die Bank will all das nun bündeln und standardisieren: Wer sich um finanzielle Unterstützung für ein Vorhaben oder Projekt bei der Bank bewerben will, kann dies nun mit einem Formular auf ihrer Internetseite tun, das alle relevanten Informationen abfragt.