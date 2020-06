Die VR-Bank Südwestpfalz wird ihr Beratungsangebot erweitern. Das teilten die Vorstandsmitglieder Paul Heim und Michael Knecht mit. Ab Mitte September können Kunden das Angebot „VR-Direkt“ nutzen.

Mitarbeiter der Bank arbeiten dann im Schichtbetrieb und sind von morgens bis abends telefonisch oder über Onlinemedien erreichbar. „VR-Direkt“ wird seinen Sitz in der früheren Hauptgeschäftsstelle der VR-Bank in Rodalben haben. Dort sei noch ausreichend Platz, so der Bankvorstand.

Ihren Mitgliedern bietet die Genossenschaftsbank die goldene Girokarte „Mein Plus“ an. Mit der Karte erhalten sie Vergünstigungen bei regionalen wie überregionalen Geschäftspartnern. Forcieren will der Bankvorstand das Onlinebanking in Bezug auf Kontoauszüge. Statt auf Papier sollen die Kunden verstärkt über elektronische Postfächer ihren Kontostand zur Kenntnis nehmen. Das geschehe auf freiwilliger Basis, der Ausdruck am Automat bleibe weiterhin möglich, versichert der Bankvorstand.

E-Tankstelle geht in Betrieb

Die VR-Bank hat zudem angekündigt, dass auf dem Parkplatz der Hauptgeschäftsstelle in der Alleestraße eine E-Tankstelle in Betrieb geht, die während der Öffnungszeiten der Bank genutzt werden kann. Außerdem soll auf dem großen Dach des Bankgebäudes eine Photovoltaikanlage installiert werden.

Mit Großanlegern führt die VR-Bank Südwestpfalz derzeit Gespräche über Minuszinsen. Vermeiden könne Minuszinsen, wer Geld im VR-Bank-Verbund anlege. Kleinanleger müssen im Moment noch nicht mit Minuszinsen rechnen.

Für das Geschäftsjahr 2019 hatte Vorstandssprecher Heim von einem erfreulichen Ergebnis gesprochen. Die Bilanzsumme sei um fünf Prozent auf rund 786 Millionen Euro gewachsen.