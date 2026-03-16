Der Bezug zur Heimat ist im Büro von VR-Bank-Vorstand Michael Knecht allgegenwärtig. Freitags spiegelt sich das auch in der Kleidung wider.

Der Schreibtisch von Michael Knecht ist groß, weiß und aufgeräumt. „Bei uns ist fast alles digitalisiert, Papier gibt es nur noch wenig“, erzählt der Vorstand der VR-Bank Südwestpfalz in seinem Büro in Pirmasens. Aus dem Fenster ist die Spitze des Rathauses zu sehen. Die wichtigsten Arbeitsgeräte sind Handy und Tablet. Auf dem Schreibtisch stehen zwei Computermonitore, einer ist mit einer Kamera ausgestattet. „Die brauche ich für Videokonferenzen“, erklärt Knecht.

Am runden Tisch in seinem Büro führt Michael Knecht viele Gespräche, hier mit Ceren Öztabak aus dem Bereich Personal. Foto: Julia Luttenberger

In der Regel starte sein Arbeitstag im Büro in Pirmasens, wobei er meist schon zu Hause die anstehenden Termine und E-Mails checke. Höhenverstellbar ist der Schreibtisch nicht, aber er verbringe daran ohnehin nie einen ganzen Tag. „Ich bin regelmäßig in unseren sechs Geschäftsstellen oder bei Terminen mit unseren Firmenkunden“, erzählt Knecht.

Der Schriftzug #Südwestpfalzliebe findet sich unter anderem im großen Veranstaltungsraum. Foto: Julia Luttenberger

Heimatverbundenheit sichtbar machen

Ein ganz großes Thema ist für Michael Knecht die Heimatverbundenheit, die überall in seinem Büro sichtbar ist. An den Wänden hängen Landschaftsbilder aus der Südwestpfalz. Aufgenommen hat sie Dirk Weber, ein befreundeter Hobby-Fotograf, mit dem Knecht zu verschiedenen Jahreszeiten in der Südwestpfalz unterwegs war.

Im Flex-Büro können sich Mitarbeiter einen Arbeitsplatz reservieren. Foto: Julia Luttenberger

Ein Foto des Alten Fehrbacher Tunnels, durch den Knecht als Schüler mit dem Zug fuhr, hängt neben der winterlichen Weihermühle, auch die Burg Gräfenstein und der Luitpoldturm sind sofort zu erkennen. Der Bezug zur Region ist schon im Treppenhaus deutlich geworden, dort hängen Fotos mit Motiven aus Pirmasens, der Südwestpfalz und Zweibrücken. „Wir sind die Bank in der Region für die Region“, sagt Knecht.

Der Besprechungsraum ist im Stil eines Wohnzimmers gehalten. Foto: Julia Luttenberger

Im Hoodie am Casual Friday

Das spiegelt sich an diesem Tag – einem Freitag – auch in der Bekleidung wieder. Am sogenannten Casual Friday tragen die Mitarbeitenden inklusive Vorstand Sweater oder Shirts mit dem Aufdruck #Südwestpfalzliebe. Das zeige einerseits die Heimatverbundenheit, stärke zum anderen aber auch den Teamgeist. Unter dem Namen #Südwestpfalzliebe gibt es seit Herbst 2024 eine Stiftung der VR-Bank Südwestpfalz, mit der gemeinnützige Projekte in der Region gefördert werden.

Wegen des ovalen Tisches wird dieser Konferenzraum »Oval Office« genannt. Foto: Julia Luttenberger

Dieses Motto findet sich als beleuchteter Schriftzug an verschiedenen Stellen im Haus, unter anderem in einem großen Veranstaltungsraum und dem Flex-Büro. Zwar habe fast jeder Mitarbeitende einen festen Schreibtisch, es sei jedoch möglich, einen Arbeitsplatz im Flex-Büro zu buchen, etwa, wenn jemand aus der Geschäftsstelle in Zweibrücken in Pirmasens arbeite, erklärt der Vorstand der Genossenschaftsbank.

Der Schriftzug leuchtet im Blau der VR-Bank. Foto: Julia Luttenberger

Familienfoto auf dem Schreibtisch

Zurück zum Schreibtisch. Der persönlichste Gegenstand ist ein Familienfoto, das den 54-Jährigen mit seiner Frau und den beiden Kindern zeigt. Ansonsten ist alles funktional und auf den Arbeitsalltag ausgerichtet. Eine Flasche Wasser steht bereit. Hinter den Monitoren steht eine gut gepflegte Zimmerpflanze. „Um die kümmert sich Sven Hempel vom technischen Dienst“, erklärt Knecht.

Genauso wichtig wie der Schreibtisch ist der runde Tisch, der sich in Michael Knechts Büro befindet. An diesem werden mehrmals am Tag Gespräche mit Kunden und Mitarbeitern geführt. An diesem Morgen kommt Ceren Öztabak aus dem Bereich Personal vorbei. Sie hat ihre Ausbildung bei der VR-Bank gemacht und kümmert sich heute selbst um die Azubis der Bank. „Derzeit haben wir acht Auszubildende“, sagt Ceren Öztabak.

Michael Knecht ist schon länger dabei: „Ich arbeite jetzt im 27. Jahr bei der VR-Bank und im zehnten Jahr als Vorstand.“ Er betreut Privat- und Firmenkunden, ist unter anderem zuständig für das Vertriebsmanagement. Und was wäre ein Besuch bei der Bank ohne Zahlen? Die hat Michael Knecht schon vorbereitet: Aktuell gebe es 186 Mitarbeiter und rund 50.000 Kunden. Das betreute Kundenvolumen liege bei circa zwei Milliarden Euro, die Bilanzsumme bei rund 950 Millionen Euro. Pro Jahr spende die VR-Bank etwa 200.000 Euro.

Die Serie

Der Schreibtisch ist das Herzstück eines jeden Büros und dabei genau so individuell wie die Person, die an ihm arbeitet. Doch was findet sich alles auf den Möbelstücken, an denen die meisten von uns den Großteil ihrer Arbeitszeit verbringen? In einer neuen Serie stellen wir ihnen Menschen und ihren Arbeitsplatz vor.