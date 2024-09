Ab der kommenden Woche wird die VR-Bank Südwestpfalz jeweils tageweise ihre Geldautomaten außer Betrieb nehmen. Als Folge der Automatensprengungen hat die Bank die Sicherheitsmaßnahmen in den Geschäftsstellen und an den Geldautomaten erweitert und modernisiert. Jetzt werden alle Geldautomaten mit Sicherheitsrollladen ausgestattet. Während der Montage der Rollläden werden die jeweiligen Automaten außer Betrieb gesetzt.

Die Arbeiten beginnen am Montag, 16. September, in der Filiale in Thaleischweiler-Fröschen. Dann folgt am Dienstag, 17. September, die Filiale Rodalben. Am Mittwoch und Donnerstag, 18. und 19. September, werden die Automaten in der Alleestraße umgerüstet, dabei bleibt der jeweils andere in Betrieb. Am Freitag, 20. September, folgt die Filiale in der Winzler Straße. Am Montag, 23. September, ist der Automat in Waldmohr betroffen. Am Dienstag, 24. September, wird der Automat in Zweibrücken umgerüstet, am Mittwoch, 25. September, der in Vinningen. Am Donnerstag und Freitag, 26. und 27. September, sind die Automaten in der Bitscher Straße an der Reihe.daa