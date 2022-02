Nachdem der dortige Geldautomat im Juni 2021 gesprengt und auch zuvor schon beschädigt wurde, wird die VR-Bank Südwestpfalz definitiv nicht in die Kaufland-Filiale in der Zweibrücker Straße zurückkehren. Die Firma Kaufland habe den entsprechenden Vertrag noch am Tag der Sprengung gekündigt, erklärten die VR-Bank-Vorstände Paul Heim und Michael Knecht vergangene Woche im Pressegespräch auf Nachfrage. Man werde am Eingang des Marktes keinen neuen Automaten aufstellen.