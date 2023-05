Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die VR-Bank Südwestpfalz Pirmasens - Zweibrücken habe sich 2019 in einem herausfordernden Umfeld unter schwierigen Bedingungen gut geschlagen. Das sagte der Vorstandsvorsitzende Paul Heim am Dienstagabend bei der Vertreterversammlung der Genossenschaftsbank in der Zweibrücker Festhalle.

Das Jahr 2019 war von Zuwächsen in vielen Bereichen geprägt. „Insgesamt war es ein erfolgreiches Jahr“, sagte Heim. „Heute wissen wir nicht, welche langfristigen Folgen die