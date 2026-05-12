Der Historische Verein Pirmasens lädt zu einem Vortrag von Birgit Heide, Direktorin des Landesmuseums Mainz, ein.

Thema des Abends ist „Jüdisches Erbe und Leben in Rheinland-Pfalz – Entstehung einer Ausstellung im Landesmuseum Mainz“. Die Veranstaltung findet am Montag, 18. Mai, um 19.30 Uhr im Carolinensaal Pirmasens statt. Sie ist Teil des aktuellen Veranstaltungskalenders des Historischen Vereins. Heide gibt Einblicke in die Entstehung der Ausstellung „Shalom am Rhein“, die seit Januar im Landesmuseum Mainz zu sehen ist. Die Schau spannt den Bogen über mehr als 1000 Jahre jüdisches Leben in Rheinland-Pfalz.

Im Fokus stehe der Weg von der Idee zur fertigen Ausstellung: von der wissenschaftlichen Recherche über die Auswahl und Sicherung von Exponaten bis zur Entwicklung des Konzepts und der Gestaltung der Präsentation. Heide erläutert, wie historische Objekte, Biografien sowie Spuren von Zerstörung und Neubeginn so gezeigt werden, dass sie berühren und zum Nachdenken anregen.

Darstellung jüdischer Geschichte eine Herausforderung

Ein besonderer Schwerpunkt liege auf den Herausforderungen der Darstellung jüdischer Geschichte. Wie lassen sich reiche Traditionen und die dunklen Kapitel von Verfolgung und Ausgrenzung sensibel und respektvoll vermitteln? Wie werden die Stimmen der Betroffenen und die Vielfalt jüdischen Lebens sichtbar? Dazu berichtet Heide von der Zusammenarbeit mit jüdischen Gemeinden, Historikern sowie Zeitzeugen.

„Shalom am Rhein“ beleuchtet nicht nur die Zentren am Rhein, sondern auch das Landjudentum, das die Region über Jahrhunderte geprägt hat. Thematisiert werden zudem die Rolle der Frauen in Familie, Religion und Handel sowie die Balance zwischen Integration und Eigenständigkeit. Heide will zeigen, wie eine Ausstellung Vergangenheit und Gegenwart verknüpft und neue Perspektiven auf das Miteinander der jüdischen und nicht-jüdischen Gesellschaft eröffnet. Der Eintritt ist frei.