m Mittwoch, 8. September, findet ab 19.30 Uhr in der Festhalle ein Vortrag statt, der vom Historischen Verein und dem Stadtarchiv organisiert wurde. Bei der Veranstaltung werden die Grabungsergebnisse der vergangenen Jahre im Wareswald (Saarland) beleuchtet und die aktuellen Grabungen vorgestellt.

Klaus-Peter Henz aus Tholey-Hasborn spricht über das Thema „Der Wareswald – eine gallorömische Siedlung ...“. In der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts entsteht am Kreuzungspunkt zweier Verkehrsachsen aus römischer Zeit im Wareswald ein Vicus, eine ländliche Siedlung, womöglich auf den Resten einer keltischen Vorgängersiedlung. Geprägt vom Leben und Arbeiten der Händler und Handwerker erlebt der Ort eine erste Blütezeit im zweiten Jahrhundert und nach wirtschaftlichem Niedergang im dritten einen zweiten Aufschwung in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts, vermutlich maßgeblich beeinflusst von den historischen Ereignissen im nahe gelegenen Trier.

Wohnhäuser und Tempelanlagen

Im Laufe der bereits 19 Jahre laufenden Ausgrabungen wurden Wohnhäuser mit Arkadengängen und Straßenstücken, aber auch Tempelanlagen und sogenannte Pfeilergrabmäler entdeckt. Eine Besonderheit stellt ein Schwertgrab der sogenannten mittleren Latènezeit dar. Diese keltische Epoche ist nur mit wenigen Befunden in der weiteren Region vertreten. Zahlreiche Funde von Münzen, Schmuck und Keramik belegen darüber hinaus den Wohlstand innerhalb der Siedlung während der römischen Kaiserzeit.

Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei. Interessierte werden um Anmeldung beim Stadtarchiv gebeten, Telefon: 06331/842832.