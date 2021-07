Der Historische Verein Pirmasens lädt am Montag, 19. Juli , um 19.30 Uhr zu einem Vortrag über den Dreißigjährigen Krieg in die Festhalle Pirmasens ein. Referent Rolf Übel, der als Archivar für die pfälzischen Städte Annweiler am Trifels und Bad Bergzabern tätig ist, ist laut Mitteilung von Heike Wittmer, Leiterin des Stadtarchivs, schon öfter beim Historischen Verein in Pirmasens zu Gast gewesen. So beispielsweise im vergangenen Jahr mit dem ersten Teil seines Vortrags über den Dreißigjährigen Krieg. Dieser endete Wittmer zufolge mit dem Jahr 1635. Die folgenden Jahre bis 1648 sind die für die Pfalz schlimmsten des Krieges – die Jahre der „Soldatenanarchie“. Obwohl große Schlachten in der Zeit selten waren, zogen große Söldnerheere durch das Land, die sich nach dem Motto „Der Krieg ernährt den Krieg“ aus dem Land verpflegten und plünderten, raubten und mordeten.

Wie die Leiterin mitteilt, hat der Referent und Landauer Historiker diese Jahre vor allem für die Südpfalz untersucht, bei seinem Vortrag wird er aber auch über die Ereignisse im Raum Pirmasens berichten. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen beim Stadtarchiv unter Telefon 06331/842832.